Узбекистан возглавил ТОП-20 мест, которые обязательно нужно увидеть в 2020 году

Американский журнал Harper's Bazaar опубликовал список 20 лучших направлений, которые обязательно нужно увидеть в 2020 году. Возглавил его Узбекистан, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на Госкомтуризма.

"На нашей планете есть лишь несколько искусственных сооружений, таких как Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр и Пирамиды, которые вызывают у всех нас трепет. Они говорят с нами, когда мы видим их на фотографиях – и мы следуем их зову. Пришло время добавить еще одно чудо к этому пантеону памятников – Регистан в Самарканде, три здания со сложными орнаментальными узорами и сверкающими бирюзовыми куполами, расположенные в центральной площади", – говорится в статье Harper's Bazaar.

Также в ней отдельно отмечены реформы, которые способствовали существенным переменам в области туризма.

Harper's Bazaar призывает всех посетить Узбекистан с особым акцентом на Самарканд, Бухару, Хиву и Ферганскую долину.

"Ферганская долина, которая не только может похвастаться одними из лучших керамических изделий в мире, но и предлагает потрясающе пейзажи в окружении высоких гор Тянь-Шаня", – говорится в статье.

В журнале также отмечается, что страны, включенные в список ТОП-20, должны стать "горячими" туристическими точками к концу следующего десятилетия.

Второе место в списке занимает Ботсвана, а третье – Австралия. Также в список вошли такие страны, как США, Бразилия, Япония, Франция, Уругвай и Австрия.

Harper’s Bazaar – женский журнал о моде, стиле и обществе, вышедший в свет в США в 1867 году.