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  • 7 январь 2020 1:28
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В течение недели ожидаются морозные ночи

В течение недели ожидаются морозные ночи

Дождь и снег, местами выпадающие по территории Узбекистана 6 января обусловлены вторжением прохладной и относительно холодной воздушной массы с районов Поволжья, сообщил Узгидромет.

 

7 января, неустойчивая погода сохранится только по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по регионам Ферганской долины. Здесь местами возможны небольшие осадки — дождь и снег. По остальной территории республики ожидается погода без осадков.

 

Температура воздуха в эти дни понизится до −2…+3 градусов ночью и до 0…+5 градусов тепла.

 

В середине недели, 8−9 января, ожидается преобладание малооблачной погоды, без осадков. В ночные часы в связи с влиянием холодной периферии антициклона температура воздуха будет понижаться до −5…−3 градусов мороза. Днем солнце будет постепенно прогревать воздушную массу и к 9 января температура воздуха повысится до +7…+12 градусов.

 

В пятницу, 10 января, холодная воздушная масса будет отступать с территории Узбекистана. Ночные морозы ослабеют до −2…0 градусов, днем температура воздуха останется в пределах +7…+12 градусов.

 

ИСТОЧНИК


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