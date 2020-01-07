UzAuto планирует обновить четыре модели авто

Компания UzAuto Motors заявила о планах по обновлению четырех моделей автомобилей к 2022−2023 годам — Chevrolet Spark, Cobalt, Gentra и Nexia. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития компании Рустам Кадыров, сообщает Gazeta.uz.
По его словам, модели будут обновляться поэтапно. Производство Chevrolet Spark, Nexia, Cobalt и Gentra будет постепенно прекращено после того, как локализация новых моделей превысит 50%.
В частности, как мы сообщали ранее, UzAuto Motors в 2020 году начнет подготовку к запуску производства седана Сhevrolet Onix и других новых моделей на единой платформе.
Впервые о планах выпуска Onix и других моделей в сегменте доступных автомобилей «Газета.uz» сообщила в июне. Позже стало известно, что уровень локализации Onix будет постепенно доведен до 60%.
Летом Рустам Кадыров также сообщал, что в ближайшие пять лет в Узбекистане будут выпущены новые бюджетные автомобили стоимостью 10 тысяч долларов, а также кроссоверы за 15 тысяч долларов.
В прошлом году UzAuto Motors побил рекорд по количеству произведенных автомобилей, нарастив объемы с 220 тысяч до 271 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем в 2018 году. В текущем году компания планирует довести производство до 300 тысяч автомобилей в год.