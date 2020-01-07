UzAuto планирует обновить четыре модели авто

Компания UzAuto Motors заявила о планах по обновлению четырех моделей автомобилей к 2022−2023 годам — Chevrolet Spark, Cobalt, Gentra и Nexia. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития компании Рустам Кадыров, сообщает Gazeta.uz.

По его словам, модели будут обновляться поэтапно. Производство Chevrolet Spark, Nexia, Cobalt и Gentra будет постепенно прекращено после того, как локализация новых моделей превысит 50%.

«Мы заинтересованы, чтобы у нас увеличился экспорт. И пока мы не достигнем уровня локализации в 50%, мы не сможем экспортировать автомобили. Это я насчет новых моделей говорю. Это автоматом говорит о том, что те машины, которые сейчас экспортируются, у них уровень локализации более 50%. Когда мы начинаем новую модель производить, понятно, что уровень локализации за 1 день не достигнет 50%. Это потребует время. До того момента, когда мы достигнем уровня локализации 50% на новых моделях, мы прекращаем выпуск текущих моделей», — разъяснил Рустам Кадыров.

В частности, как мы сообщали ранее, UzAuto Motors в 2020 году начнет подготовку к запуску производства седана Сhevrolet Onix и других новых моделей на единой платформе.

Впервые о планах выпуска Onix и других моделей в сегменте доступных автомобилей «Газета.uz» сообщила в июне. Позже стало известно, что уровень локализации Onix будет постепенно доведен до 60%.

Летом Рустам Кадыров также сообщал, что в ближайшие пять лет в Узбекистане будут выпущены новые бюджетные автомобили стоимостью 10 тысяч долларов, а также кроссоверы за 15 тысяч долларов.

В прошлом году UzAuto Motors побил рекорд по количеству произведенных автомобилей, нарастив объемы с 220 тысяч до 271 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем в 2018 году. В текущем году компания планирует довести производство до 300 тысяч автомобилей в год.