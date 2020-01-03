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  • 3 январь 2020 12:21
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Зарплаты и пенсии повысят с 1 февраля

Зарплаты и пенсии повысят с 1 февраляПрезидент Шавкат Мирзиёев 31 декабря подписал постановление «О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

 

С 1 февраля 2020 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям повышается в 1,07 раза.

 

С той же даты:

·минимальный размер оплаты труда — 679 330 сумов в месяц (сейчас 634880);

·базовую величину исчисления пенсии — 238 610 сумов в месяц (223000 сумов);

·минимальная пенсию по возрасту — 466 680 сумов в месяц (436150 сумов);

·пособие инвалидам с детства — 466 680 сумов в месяц (436150 сумов);

·минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 286 390 сумов в месяц (сейчас 267650 сумов);

 

Базовая расчетная величина остается без изменений — 223 000 сумов.


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