«Зарезать баранов и распределить мясо»: очередной хоким области в центре внимания

На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев поручил зарезать баранов, которые по недосмотру потоптали поля.

В сообщениях говорится, что поручение начальнику инспекции областного управления сельского хозяйства Акраму Арипову дал хоким области Зойир Мирзаев. При этом в пресс-службе областного хокимията отрицают этот факт, сообщает кун.уз.





Акрам Арипов отметил, что 21 баранов потоптали поля фермерского хозяйства «Отамурод ота» в Нишанском районе. Он заявил, что по приказу областного хокима бараны были зарезаны, а мясо отдали малоимущим семьям и мастерам сельскохозяйственной техники.





Позже руководитель пресс-службы областной администрации Ахрор Садыков связался с Акрамом Ариповым. Выяснилось, что Зойир Мирзаев действительно поручил принять меры в рамках закона, но он не приказывал зарезать баранов.





В настоящее время в Кашкадарье продолжается своеобразное служебное расследование.