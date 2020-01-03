» » » «Зарезать баранов и распределить мясо»: очередной хоким области в центре внимания
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  • 3 январь 2020 11:29
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«Зарезать баранов и распределить мясо»: очередной хоким области в центре внимания

На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев поручил зарезать баранов, которые по недосмотру потоптали поля.

 

«Зарезать баранов и распределить мясо»: очередной хоким области в центре внимания

 

В сообщениях говорится, что поручение начальнику инспекции областного управления сельского хозяйства Акраму Арипову дал хоким области Зойир Мирзаев. При этом в пресс-службе областного хокимията отрицают этот факт, сообщает кун.уз.


Акрам Арипов отметил, что 21 баранов потоптали поля фермерского хозяйства «Отамурод ота» в Нишанском районе. Он заявил, что по приказу областного хокима бараны были зарезаны, а мясо отдали малоимущим семьям и мастерам сельскохозяйственной техники.


Позже руководитель пресс-службы областной администрации Ахрор Садыков связался с Акрамом Ариповым. Выяснилось, что Зойир Мирзаев действительно поручил принять меры в рамках закона, но он не приказывал зарезать баранов.


В настоящее время в Кашкадарье продолжается своеобразное служебное расследование.

 


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