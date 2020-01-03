Фильм узбекского режиссера Шавката Юлдашева принял участие в международном кинематографическом фестивале

Талантливый режиссер и видеооператор из Узбекистана, Шавкат Юлдашев принимает участие в международном кинематографическом фестивале INTERNET SHORT FILMS FESTIVAL. Фильм Шавката «Воскресный папа», созданный за двое суток совместно с медиахолдингом Unique Present, представляет Узбекистан в финале.

По 5-е января включительно в официальной группе Фестиваля на Facebook проходит онлайн-голосование. На сегодняшний день творение узбекского режиссера находится на третьем месте в номинации «Приз зрительских симпaтий».

Экспериментальный фильм придуман, снят, смонтирован за 48 часов и является участником отборочного тура конкурса 48 Hour Film Race (Дипломатическая миссия США в Казахстане).



О фильме «Воскресный папа»



«Жизнь пишет свои сюжеты, создает свои образы, детали, фразы. Соединяет или разлучает... В разлуке, в одиночестве всегда чувствуешь, что то идет не так, натыкаешься на препятствия. И все потому, что родные твои люди далеко, твоя семья, твоя гармония. Этому способствуют ошибки, разногласия, непонимания... и как же хотелось успеть предугадать, подглядеть в будущее, не совершит того что отдаляет тебя от любимых. И как писалось в книге, и как неоднократно говорится в жизни, все зависит от нас и только мы можем вернуть нашу гармонию, наше теплое гнездышко. И больше никогда не разлучаться с ним!».