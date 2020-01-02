В УЗБЕКИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЫШНЫЕ СВАДЬБЫ

Кортеж из 3-х автомобилей, максимум 200 человек на свадьбе, не более 2-х артистов — с 1 января вступил в силу порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов.

в ходе двадцать второго пленарного заседания Сената 14 сентября 2019 года был рассмотрен вопрос проведения свадебных и прочих семейных мероприятий.

В ходе собрания было принято совместное постановление Кенгаша Законодательной палаты и Кенгаша Сената Олий Мажлиса «О дальнейшем совершенствовании системы упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших».

Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

Приводим главные тезисы документа:

• семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06:00 до 23:00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов, исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23:00 не допускается;

• о проведении свадебных торжеств не менее чем за 1 неделю необходимо уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства;

• проповеди религиозной тематики читаются уполномоченными представителями религиозных организаций;

• запрещаются дополнительные сопутствующие мероприятия как при проведении похорон, траурных церемоний («етти», «пайшанбалик», «якшанбалик», «йигирма», «кирк», «хайит», «йил оши», «пул таркатиш», «мато улашиш»), так и свадебных торжеств («келин навкари», «чорлар», «ота курди», «сеп ёйди», «куда чакирди», «куёв чакирди», «келин чакирди», «тогора юбориш» и т.д.);

• принимать участие в семейных мероприятиях может до 200 человек, на плове – до 250. На совместных свадьбах может присутствовать до 250 человек, на связанных с ними церемониях раздачи плова – до 300. Количество участников похоронных и поминальных мероприятий не ограничивается;

• сопровождать молодожен к месту проведения свадьбы (туйхона) и обратно могут не более трех легковых автомобилей;

• при проведении свадебных мероприятий с участием 50 и более человек с кафе, рестораном и туйхона обязательно заключается договор;

• приглашать на семейное мероприятие можно не более 2-х исполнителей или музыкальных групп. С артистами (певец, музыкант, ведущий и другие), участвующими в семейных мероприятиях, также должны заключаться договоры.

Соблюдение изложенных в документе требований будут контролировать депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике органов внутренних дел.

Ранее, Министерство юстиции Узбекистана публиковало для обсуждения проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафа за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий.

Кодекс предлагалось дополнить статьей 192−1 «Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий», согласно которой несоблюдение установленных требований лицами, проводящими указанные мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 БРВ (2,23 млн сумов).

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов влечет наложение штрафа в размере 30 БРВ (6,69 млн сумов), а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ (11,15 млн сумов).

Обсуждение проекта документа уже завершено, но в Кодекс об административной отвественности данные изменения еще не внесены.