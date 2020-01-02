Учащиеся 10 и 11 классов получат возможность выбирать предметы обучения.

Начиная с третьей четверти 2019-2020 учебного года, в качестве эксперимента, в общеобразовательных школах будут введены вариативные учебные программы для учащихся 10 и 11 классов. Это обозначает, что ученики получат возможность выбора обучаемых предметов. Данный эксперимент продлится до конца 2019-2020 учебного года.
Для организации факультативных классов предлагаются следующие направления:
первое направление: иностранные языки и филология;
второе направление: финансы и экономика;
третье направление: технология;
четвертое направление: естественные науки;
пятое направление: социально-гуманитарное