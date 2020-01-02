» » » Учащиеся 10 и 11 классов получат возможность выбирать предметы обучения.
﻿
  • 2 январь 2020 11:16
  • 53

Учащиеся 10 и 11 классов получат возможность выбирать предметы обучения.

Начиная с третьей четверти 2019-2020 учебного года, в качестве эксперимента, в общеобразовательных школах будут введены вариативные учебные программы для учащихся 10 и 11 классов. Это обозначает, что ученики получат возможность выбора обучаемых предметов. Данный эксперимент продлится до конца 2019-2020 учебного года.

 

Учащиеся 10 и 11 классов получат возможность выбирать предметы обучения.

 

Для организации факультативных классов предлагаются следующие направления:

 

первое направление: иностранные языки и филология;

второе направление: финансы и экономика;

третье направление: технология;

четвертое направление: естественные науки;

пятое направление: социально-гуманитарное


"Вариативные учебные программы внедряются в качестве эксперимента. Новая система позволит учащимся готовиться к вступительным экзаменам в вузы и уменьшит потребность в репетиторах. Это также сэкономит время учеников. В результате родители сэкономить средства на репетиторах и создается возможность детям из малообеспеченных семей готовиться к вступительным экзаменам вузов", – отметил первый заместитель министра народного образования Узбекистана Алишер Умаров.

 


Похожие статьи:
﻿
Более 620 тыс. первоклассников пойдут в школы

Более 620 тыс. первоклассников пойдут в школы

Новости Узбекистана
﻿
В школах Узбекистана появятся обязательные предметы и предметы на выбор

В школах Узбекистана появятся обязательные предметы и предметы на выбор

Новости Узбекистана
﻿
С нового учебного года зарплаты учителей могут вырасти

С нового учебного года зарплаты учителей могут вырасти

Общество / Новости Узбекистана
﻿
ТУИТ с нового учебного года переходит на кредитную систему образования

ТУИТ с нового учебного года переходит на кредитную систему образования

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Обучение в колледжах Узбекистана сделают платным

Обучение в колледжах Узбекистана сделают платным

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика