Учащиеся 10 и 11 классов получат возможность выбирать предметы обучения.

Начиная с третьей четверти 2019-2020 учебного года, в качестве эксперимента, в общеобразовательных школах будут введены вариативные учебные программы для учащихся 10 и 11 классов. Это обозначает, что ученики получат возможность выбора обучаемых предметов. Данный эксперимент продлится до конца 2019-2020 учебного года.

Для организации факультативных классов предлагаются следующие направления:

первое направление: иностранные языки и филология;

второе направление: финансы и экономика;

третье направление: технология;

четвертое направление: естественные науки;

пятое направление: социально-гуманитарное





"Вариативные учебные программы внедряются в качестве эксперимента. Новая система позволит учащимся готовиться к вступительным экзаменам в вузы и уменьшит потребность в репетиторах. Это также сэкономит время учеников. В результате родители сэкономить средства на репетиторах и создается возможность детям из малообеспеченных семей готовиться к вступительным экзаменам вузов", – отметил первый заместитель министра народного образования Узбекистана Алишер Умаров.