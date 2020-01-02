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  • 2 январь 2020 11:01
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ИНСПЕКТОРУ ДПС МОЖНО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРАВА, ЕСЛИ У НЕГО НЕТ БОДИКАМЕРЫ

Согласно внесенным изменениям в Положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров №975 от 1 декабря 2018 года, водитель имеет право не представлять документы сотруднику ДПС, осуществляющему службу без мобильной видеокамеры.

 

ИНСПЕКТОРУ ДПС МОЖНО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРАВА, ЕСЛИ У НЕГО НЕТ БОДИКАМЕРЫ

  

Кроме того, водитель может фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства (за исключением случаев прохождения службы сотрудником ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото и видеосъемки).

 

По данным МВД, на сегодняшний день для сотрудников ДПС приобретено более 6 тысяч бодикамер и 65 серверов для хранения данных производства КНР.

 


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