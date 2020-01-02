В Узбекистане с 1 февраля увеличатся размеры зарплаты, пенсий, стипендий и пособий

В Узбекистане с 1 февраля 2020 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям будет увеличен в 1,07 раза.

В частности, с 1 февраля 2020 года на территории Узбекистана устанавливается:

– минимальный размер оплаты труда – 679 330 сумов в месяц (сейчас – 634 880 сумов);

– базовая величина исчисления пенсии – 238 610 сумов в месяц (223 000 сумов);

– минимальная пенсия по возрасту – 466 680 сумов в месяц (436 150 сумов);

– пособие инвалидам с детства – 466 680 сумов в месяц (436 150 сумов);

– минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 286 390 сумов в месяц (267 650 сумов);

При этом остается без изменения базовая расчетная величина – 223 000 сумов, применяемую при определении размеров налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые государственные услуги и патент (лицензию) на занятие определенным видом предпринимательской деятельности и иных платежей, установленных законодательными актами.