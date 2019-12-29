«Узбекский народ не отдаст независимость» — президент об интеграции

Узбекистан никогда «не отдаст свою независимость» в ходе интеграционных процессов. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев во время посещения школы творчества имени Абдуллы Кадыри в четверг.

Глава государства прокомментировал возможное вступление страны в региональные экономические объединения. Президент не назвал организацию, куда планирует вступить в Узбекистан, но в последнее время обсуждается возможность присоединения в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

О перспективах членства Узбекистана в ЕАЭС высказывался Шавкат Мирзиёев еще в середине лета. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе визита в октябре сообщила, что республика прорабатывает вопрос присоединения к интеграции.

Президент прокомментировал опасения узбекистанцев о том, что из-за вступления в ЕАЭС Узбекистан потеряет свою независимость.

«Мы находимся в поисках. Наше желание таково, что по мере возможности хотим присоединиться в большие интеграции. Все по-разному говорят. Говорят, что отдадим свою независимость. Узбекский народ никогда не отдаст независимость кто бы это ни был. Начатая несколько веков назад нашими предками борьба продолжится и сейчас. Но поводья в наших руках. С точки зрения выгоды от рыночной экономики мы должны просчитать, какой путь правильный», — приводит слова руководителя страны телеканал «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев отметил, что при принятии решения будет учитываться мнение народа.

«Мы очень стараемся пойти по самому подходящему, самому правильному пути экономического развития. С кем мы пойдем, решим вместе с народом, посоветовавшись с депутатами. Депутат — это голос, глаза, боль народа. Если поверим в правильность нашего пути, мы сделаем это», — сказал президент.

Ранее первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев заявил, что Ташкент изучает возможности вступления в ЕАЭС уже три года. Он подчеркнул, что никто на Узбекистан не оказывает давления в этом вопросе.

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