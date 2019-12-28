Будет ли снег на новый год?

«В этом году мы будем встречать Новый год без снега. 29-31 января по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Лишь в горных районах республики ожидаются осадки в виде снега», - отметили синоптики.

По сравнению с очень теплыми днями 26-28 декабря, когда температура в дневные часы повышалась до 14-17° (на 8-10° выше нормы), температурный фон понизится.

В последние дни Старого года температура будет в пределах нормы: ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

Синоптики напомнили об особенностях узбекского климата

Согласно статистическим данным за последние 50 лет осадки в Ташкенте 31 декабря и 1 января выпадают в среднем 1 раз в 3-5 лет, однако чаще всего они бывают в виде дождя.

«Таковы особенности нашего среднеазиатского климата. В последние годы, в связи с наблюдающейся во всем мире тенденцией глобального потепления, растет число теплых зим, и соответственно, уменьшается доля зимних осадков, выпадающих в виде снега», - сказали синоптики.

Бывают годы, когда снег выпадает в последние дни Старого года и снежный покров сохраняется до начала января, но в последние 5 лет на Новогодние праздники в Узбекистане наблюдалась сухая погода.