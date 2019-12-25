Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы вблизи Алматы.

Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщила пресс-служба президента.

Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря под Алматы. Самолет авиакомпании Bek Air рейса «Алматы — Нур-Султан» потерял высоту при взлете и упал в районе жилого сектора. На борту находились 5 членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек, пострадали 49.

28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура.