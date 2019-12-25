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  • 28 декабрь 2019 10:47
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования КазахстануПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы вблизи Алматы.

 

Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщила пресс-служба президента.

 

Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря под Алматы. Самолет авиакомпании Bek Air рейса «Алматы — Нур-Султан» потерял высоту при взлете и упал в районе жилого сектора. На борту находились 5 членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек, пострадали 49.

 

28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура.


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