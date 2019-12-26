Кабмин утвердил устрашающие эскизы на сигаретных пачках

Кабинет Министров своим Постановлением от 25 декабря утвердил эскизы, которые появятся на пачках сигарет, сообщает "Даракчи".
Эскизы медицинских предупреждений будут обновляться в виде рисунка и фотоизображения, включающего текстовую надпись, не чаще, чем один раз в пять лет.
Изготовитель или импортер должны нанести вновь утвержденные образцы предупреждений в срок, не превышающий 12 месяцев со дня их утверждения.
Размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы площадь предупреждения составляла не менее 40% площади каждой из основных сторон потребительской упаковки и блока.
Эскизы будут на двух языках на обеих сторонах пачек.