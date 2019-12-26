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  • 28 декабрь 2019 10:41
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Кабмин утвердил устрашающие эскизы на сигаретных пачках

Кабмин утвердил устрашающие эскизы на сигаретных пачкахКабинет Министров своим Постановлением от 25 декабря утвердил эскизы, которые появятся на пачках сигарет, сообщает "Даракчи".

 

Эскизы медицинских предупреждений будут обновляться в виде рисунка и фотоизображения, включающего текстовую надпись, не чаще, чем один раз в пять лет.

 

Изготовитель или импортер должны нанести вновь утвержденные образцы предупреждений в срок, не превышающий 12 месяцев со дня их утверждения. 

Кабмин утвердил устрашающие эскизы на сигаретных пачках

Рисунки будут на обеих сторонах пачек сигарет. Разрешение эскизов медицинских предупреждений составляет не менее 300 dpi (точек на дюйм).

 

Размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы площадь предупреждения составляла не менее 40% площади каждой из основных сторон потребительской упаковки и блока.

 

Эскизы будут на двух языках на обеих сторонах пачек.

Кабмин утвердил устрашающие эскизы на сигаретных пачках


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