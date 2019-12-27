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  • 27 декабрь 2019 14:57
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В Коканде грузовик опрокинул автобус, в котором находились 20 человек

20 человек попали в аварию в Коканде. Грузовой автомобиль "ГАЗ-52" столкнулся с маршрутным автобусом марки ISUZU и опрокинул его.

 

В Коканде грузовик опрокинул автобус, в котором находились 20 человек

  

ДТП произошло в 08:30 часов 27 декабря около перекрестка улиц Мавераннахр и Истиклол. Автобус, в котором по предварительным данным находилось 20 человек, упал на бок. Следственный департамент при МВД сообщил, что водители и пассажиры остались живы, однако десяти людям, ехавшим в автобусе, потребовалась врачебная помощь. 

 

В Коканде грузовик опрокинул автобус, в котором находились 20 человек

 В Коканде грузовик опрокинул автобус, в котором находились 20 человек

 

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливающая причины происшествия.

 

 Podrobno.uz. 

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