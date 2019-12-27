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  • 27 декабрь 2019 10:57
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В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Самолет авиакомпании Bek Air разбился после вылета из Алма-Аты. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, погибли как минимум семь человек, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.

 

В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

  

"В 07.22 рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия", – отметили в пресс-службе аэропорта.

 

По предварительным данным, узбекистанцев не было в числе погибших и пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане 

 

"В связи с авиакатастрофой 27 декабря 2019 года в аэропорту Алматы Генеральное консульство нашей страны сообщает, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате крушения самолёта, вылетавшего по маршруту Алматы – Нур-Султан рейсом Z92100, граждане Узбекистана не числятся. Генконсульство держит ситуацию на контроле", – отметили в пресс-службе МИД.

 

 


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