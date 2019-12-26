Минтруда опубликовал календарь праздников и выходных на 2020 год

Министерство занятости и трудовых отношений опубликовало утвержденный производственный календарь на 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, данный календарь разработан в целях исполнения указа президента от 14 ноября 2018 года.

В календарь включены данные о количестве рабочих, выходных и праздничных дней в 2020 году. Разработчики календаря учли все моменты для узбекистанцев, которые работают пять и шесть дней в неделю.

Кроме того, в календаре указаны дополнительные нерабочие дни и выходные дни, которые перенесены с других дней.