» » » Ассоциация футбола Узбекистана назвала лучшего футболиста 2019 года
﻿
  • 26 декабрь 2019 0:20
  • 19

Ассоциация футбола Узбекистана назвала лучшего футболиста 2019 года

Ассоциация футбола Узбекистана назвала лучшего футболиста 2019 года

По версии Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана 2019 года. Новость об этом передает телеканал UzReport.

 

В опросе среди футболистов, тренеров и журналистов Эльдор Шомуродов опередил капитана и полузащитника национальной сборной Одила Ахмедова и Джалолиддина Машарипова. Для 24-летнего нападающего эта победа стала первой в карьере, ранее он не попадал в тройку номинантов.

 

Лучшим тренером года назван наставник «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Вадим Абрамов.

 

Капитан национальной сборной Одил Ахмедов удостоился специального звания «Символ самоотверженности».

 

Лучшим молодым игроком года признан Джасур Джалолиддинов из ташкентского «Бунёдкор».


Похожие статьи:
﻿
Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

Новости Узбекистана
﻿
Одил Ахмедов признан футболистом года в Узбекистане

Одил Ахмедов признан футболистом года в Узбекистане

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Одил Ахмедов стал «Футболистом года» по версии Sports.ru

Одил Ахмедов стал «Футболистом года» по версии Sports.ru

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Достон Хамдамов признан лучшим молодым футболистом Азии

Достон Хамдамов признан лучшим молодым футболистом Азии

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Лучшим молодым футболистом Азии будет избран представитель Узбекистана

Лучшим молодым футболистом Азии будет избран представитель Узбекистана

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика