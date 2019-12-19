Ассоциация футбола Узбекистана назвала лучшего футболиста 2019 года

По версии Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана 2019 года. Новость об этом передает телеканал

В опросе среди футболистов, тренеров и журналистов Эльдор Шомуродов опередил капитана и полузащитника национальной сборной Одила Ахмедова и Джалолиддина Машарипова. Для 24-летнего нападающего эта победа стала первой в карьере, ранее он не попадал в тройку номинантов.

Лучшим тренером года назван наставник «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Вадим Абрамов.

Капитан национальной сборной Одил Ахмедов удостоился специального звания «Символ самоотверженности».

Лучшим молодым игроком года признан Джасур Джалолиддинов из ташкентского «Бунёдкор».