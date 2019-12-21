В Узбекистане создается национальная сеть автозаправочных станций UNG. Станции будут единственным контактным звеном между потребителем и "Узбекнефтегазом", сообщает Podrobno.uz.

Управляющей компанией сети стало общество с ограниченной ответственностью UNG Petro, созданное в соответствии с постановлением Кабмина "О первоочередных мерах по повышению эффективности деятельности АО "Узбекнефтегаз". Оно станет продавать нефтегазовую продукцию под брендом UNG.

В компании "Узбекнефтегаз" сообщили, что автозаправки уже передаются в ведение UNG Petro, при этом их работа не останавливается.

— Предстоит сделать многое, но главное приоритеты определены и задачи перед собой поставлены, - заявил директор UNG Petro Мирзохид Мусаев. — В первую очередь необходимо улучшить деятельность по обеспечению экономики и населения республики нефтепродуктами, увеличить ассортимент и объем их реализации на автозаправочных станциях.

Сейчас через сеть автозаправочных станций продается автобензин марок АИ-80 и 91 и дизельное топливо производства "Узбекнефтегаза". Начата продажа импортного автобензина марки АИ-92. С начала января 2020 года на заправках появятся импортный бензин АИ-95, а также дизельное топливо, отвечающие европейским стандартам, пообещали в компании.

Реконструкция автозаправочных станций будет вестись на протяжении всего следующего года. В городах Муйнак и Денов к сентябрю будут построены многотопливные современные автозаправочные станции. Они будут рассчитаны не только на обслуживание автомобилей, работающих на бензине, но и на зарядку электромобилей. На станциях также будут построены минимаркеты.

Проверкой качества нефтепродуктов станет заниматься автолаборатория, выезжающая на места, а о нарушениях можно будет сообщить по "телефону доверия", который станет работать круглосуточно. Вывески с номером "телефона доверия" будут установлены на всех автозаправочных станциях.