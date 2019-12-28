Скорость фиксированного интернета за год выросла более чем вдвое

Узбекистан показал резкий рост по скорости фиксированного интернета в ноябре, поднявшись на 11 позиций вверх и заняв 108-е место среди 180 стран мира в ежемесячном рейтинге скорости мобильного и проводного интернета Speedtest Global Index сервиса Speedtest.net.

За последний год скорость фиксированного интернета в стране выросла более чем в два раза с 9,98 Мбит/c в ноябре 2018 до 21,47 Мбит/c (download) в ноябре 2019 года. Об этом говорилось на итоговой пресс-конференции компании «Узбектелеком» 24 декабря.

Напомним, пропускная способность внешнего интернет-канала Узбекистана была увеличена в конце 2018 года в 10 раз и сегодня составляет 1200 Гбит/с.

«Этого на данный момент достаточно для удовлетворения потребностей всех провайдеров и операторов Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы «Узбектелекома» по итогам встречи с журналистами.

Отметим, что по скорости мобильного интернета в ежемесячном рейтинге Speedtest Global Index Узбекистан занимает 135-е место со скоростью в 9,41 Мбит/с, здесь существенного подъема не отмечается.

В течение года тарифы на внешний канал для операторов и провайдеров, подключенных к Международному центру пакетной коммутации, были снижены с 85 тысяч сумов до 70 тысяч сумов за 1 Мбит/с (снижение на 17%). Дополнительно с 1 января 2020 года ожидается снижение тарифов до 56 тысяч сумов за 1 Мбит/с (снижение на 20%).

По оценке «Узбектелекома», абонентские тарифы на интернет-услуги были снижены в среднем в 4 раза, а скорости, в частности, проводного интернета выросли почти в два раза в целом по всем пользователям Узбекистана.

Сейчас самый скоростной тарифный план «Узбектелекома» для населения включает скорость в 100 Мбит/с, в то время как год назад такой тариф предоставлял скорость не более 20 Мбит/с.

Компания за год провела более 12 тысяч км волоконно-оптических линий связи по всей стране, что, по данным пресс-службы, обеспечило более 500 тысяч человек доступом к высокоскоростному интернету.

Абонентская база филиала «Узбектелекома», мобильного оператора UZMOBILE достигла отметки 5 миллионов человек, что выше, чем прогнозировалось. В апреле компания ставила цель расширить абонентскую базу до 4,6 миллиона человек.

На 2020 год «Узбектелеком» запланировал модернизировать более 3000 базовых станций мобильной связи стандартов 3G/4G и установить еще 700 новых базовых станций.

Ожидается расширение сети широкополосного доступа более чем на 1 миллион портов по технологии FTTx/GPON, пропускной способности магистральной сети до 4 раз, до областных центров — до 400 Гбит/с, до районных центров — до 40 Гбит/с.

Кроме того, запланировано создание и расширение центра хранения и обработки данных.

Реализация этих проектов, как ожидается, сократит разницу между городом и селом и ускорит

ИСТОЧНИК