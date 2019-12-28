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  • 25 декабрь 2019 12:09
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Утверждены предметы вступительных тестов

Утверждены предметы вступительных тестовГосударственная комиссия по приему в образовательные учреждения утвердила предметы вступительного тестирования для бакалавриата вузов на 2020/2021 учебный год, количество заданий и критерии оценивания, сообщила пресс-служба ГЦТ.

 

В следующем году поступающих ждет 105 испытаний по пяти предметам. Максимально возможный бал составит 280,5.

 

Обязательные предметы для всех сдающих тесты — родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана — содержат по 15 вопросов, за каждый из которых присваивается 2,1 балла. Абитуриент за один предмет сможет набрать максимально 31,5 балла, за весь блок обязательных предметов — 94,5 балла.

 

В соответствии с направлением бакалавриата тестовое испытание проводят еще по двум предметам, в каждом из которых — по 30 вопросов. За каждый правильный ответ абитуриент сможет получить 3,1 балл, максимально по одному предмету — 93 балла, за весь блок предметов — 186 баллов.

 

С предметами по направлениям и критериями оценивания можно познакомиться на сайте ГЦТ.

 

Новый порядок вступительного тестирования с пятью предметами вместо трех предусмотрен постановлением президента Узбекистана от 14 мая о совершенствовании системы приема в вузы. Возможные эффекты нового порядка анализировал в своей колонке автор «Газеты.uz» Комил Джалилов.

 

ИСТОЧНИК


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