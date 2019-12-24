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  • 24 декабрь 2019 15:47
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Юные узбекистанцы завоевали сразу 7 медалей на Международной олимпиаде по робототехнике

Участники сборной Узбекистана по робототехнике завоевали 7 медалей на международном конкурсе.

В Чиангмае (Таиланд) состоялась XXI Международная олимпиада по робототехнике. В ней приняли участие более тысячи ребят из более чем 20 стран.

 

Юные узбекистанцы завоевали сразу 7 медалей на Международной олимпиаде по робототехнике

 

Соревнование прошло по пяти направлениям. Направление Mission Challenge – конкурс, при котором условия объявляются лишь в начале соревнования.
По итогам состязания по направлению творчества узбекистанцы Бехруз Бердыев, Хумоюн Хайдаров, Шавкат Ибрагимов, Шахбоз Раджабов и Азизбек Шокиров, создав робота для сельского хозяйства, получили заветные медали.
 
По всем направлениям юные IT-спортсмены завоевали 7 медалей.

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