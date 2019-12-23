В Бухаре при пожаре в доме погиб 5-летний ребенок

Для тушения были привлечены 2 единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли на место в течение 9 минут. В результате оперативных действий огнеборцев, пожар был локализован в 01:05 и полностью потушен в 02:15 .

От огня удалось спасти строительные конструкции дома на площади 150 кв. метров. От пожара пострадали крыша, потолок и домашнее имущество на площади 45 кв. метров. Во время тушения пожара было найдено тело пятилетней внучки хозяина дома.

Предполагаемая причина пожара: неправильно установленный дымоход. По факту пожара ведётся доследственная проверка.