Утверждены предметы тестовых испытаний на грядущий учебный год

В соответствии с Протоколом заседания Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения №11 от 10 декабря 2019 года утверждены предметы вступительного тестирования в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год, количество тестовых заданий и критерии оценивания.
Приведены названия предметов, их количество, критерии оценивания (за каждый правильный ответ) и максимальный балл.
Для всех сдающих тесты обязательные предметы:
Родной язык (узбекский, русский или каракалпакский) – 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5
Математика - 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5
История Узбекистана - 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5
Максимально возможный балл по обязательному блоку
предметов составляет - 94.5.
В соответствии с направлением бакалавриата добавляются два предмета:
1 предмет – 30 вопросов, за каждый 3.1 балл, максимальный балл – 93.
2 предмет – 30 вопросов, за каждый 3.1 балл, максимальный балл – 93.
Максимально возможный балл по данному блоку предметов составляет – 186.
Итак, в 2020-2021 учебном году на вступительных тестах абитуриентам будут предложены 105 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составит – 280.5.