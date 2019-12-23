Утверждены предметы тестовых испытаний на грядущий учебный год

В соответствии с Протоколом заседания Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения №11 от 10 декабря 2019 года утверждены предметы вступительного тестирования в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год, количество тестовых заданий и критерии оценивания.

Приведены названия предметов, их количество, критерии оценивания (за каждый правильный ответ) и максимальный балл.

Для всех сдающих тесты обязательные предметы:

Родной язык (узбекский, русский или каракалпакский) – 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5

Математика - 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5

История Узбекистана - 15 вопросов, за каждый присваивается 2.1 балл, максимальный балл – 31.5

Максимально возможный балл по обязательному блоку предметов составляет - 94.5.



В соответствии с направлением бакалавриата добавляются два предмета:

1 предмет – 30 вопросов, за каждый 3.1 балл, максимальный балл – 93.

2 предмет – 30 вопросов, за каждый 3.1 балл, максимальный балл – 93.

Максимально возможный балл по данному блоку предметов составляет – 186.

Итак, в 2020-2021 учебном году на вступительных тестах абитуриентам будут предложены 105 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составит – 280.5.