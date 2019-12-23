» » » Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019
﻿
  • 23 декабрь 2019 13:45
  • 42

Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

24-летний нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание Лучшего футболиста Азии-2019, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

 

Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

  

Всего в списке 24 игрока, в который также вошли форварды «Ливерпуля» Такуми Минамино и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо и другие.


Стоит отметить, что данная награда не имеет отношения к премии Футболист года в Азии, присуждаемой Азиатской конфедерацией футбола.

 

Напомним, Шомуродов в 19 матчах Российской премьер-лиги забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. В гонке бомбардиров Эльдор уступает форварду «Зенита» Артему Дзюбе, на счету которого 11 мячей.


Похожие статьи:
﻿

"Бунёдкор" получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азии

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
В Узбекистане определят лучшего тренера и футболиста 2015 года

В Узбекистане определят лучшего тренера и футболиста 2015 года

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Достон Хамдамов признан лучшим молодым футболистом Азии

Достон Хамдамов признан лучшим молодым футболистом Азии

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Лучшим молодым футболистом Азии будет избран представитель Узбекистана

Лучшим молодым футболистом Азии будет избран представитель Узбекистана

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Сборная Узбекистана по футболу разгромила Бахрейн со счетом 4:0

Сборная Узбекистана по футболу разгромила Бахрейн со счетом 4:0

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика