Эльдор Шомуродов номинирован на звание Лучшего футболиста Азии-2019

24-летний нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание Лучшего футболиста Азии-2019, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

Всего в списке 24 игрока, в который также вошли форварды «Ливерпуля» Такуми Минамино и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо и другие.





Стоит отметить, что данная награда не имеет отношения к премии Футболист года в Азии, присуждаемой Азиатской конфедерацией футбола.

Напомним, Шомуродов в 19 матчах Российской премьер-лиги забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. В гонке бомбардиров Эльдор уступает форварду «Зенита» Артему Дзюбе, на счету которого 11 мячей.