 ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ

Редактор международного интернет-журнала «The Diplomat» Кэти Путц, находясь в Узбекистане, на своей странице в Twitter написала сообщение, что не может получить доступ к иностранным правозащитным веб-ресурсам.

Бывший представитель организации «Human Rights Watch» Стив Свердлов в ответ заявил, что в Узбекистане на самом деле ограничен доступ к критическим правозащитным веб-ресурсам.

Эксперты АИМК провели исследование и выяснили, что ограничений на доступ к вышеуказанным веб-ресурсам нет.

«В Узбекистане сняты ограничения на иностранные новостные сайты и правозащитные веб-ресурсы. Хочу ещё раз напомнить, что информационная политика Узбекистана направлена на обеспечение открытости, а не на ограничения и запреты», — сообщил пресс-секретарь АИМК Хикматилла Убайдуллаев.

uznews.uz







