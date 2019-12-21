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  • 21 декабрь 2019 23:23
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ

Редактор международного интернет-журнала «The Diplomat» Кэти Путц, находясь в Узбекистане, на своей странице в Twitter написала сообщение, что не может получить доступ к иностранным правозащитным веб-ресурсам.
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ

 

Бывший представитель организации «Human Rights Watch» Стив Свердлов в ответ заявил, что в Узбекистане на самом деле ограничен доступ к критическим правозащитным веб-ресурсам.
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ


Эксперты АИМК провели исследование и выяснили, что ограничений на доступ к вышеуказанным веб-ресурсам нет.
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НАХОДЯСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, СООБЩИЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОЗАЩИТНЫМ САЙТАМ


«В Узбекистане сняты ограничения на иностранные новостные сайты и правозащитные веб-ресурсы. Хочу ещё раз напомнить, что информационная политика Узбекистана направлена на обеспечение открытости, а не на ограничения и запреты», — сообщил пресс-секретарь АИМК Хикматилла Убайдуллаев.
 uznews.uz



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