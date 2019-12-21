ЗАДЕРЖАНЫ СЕМЕРО НАРКОКУРЬЕРОВ, ПЕРЕВОЗИВШИХ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ

В столичном международном аэропорту «Ташкент» четверо иностранных пассажиров перед отлетом в другое государство совершали переход через зеленый коридор. Однако их поведение и странное беспокойство вызывали подозрения у сотрудников таможенного поста, вследствие чего была проведена таможенная проверка с помощью установленного в аэропорту сканирующего оборудования для досмотра пассажиров "body scanning”.

В результате проведенного обследования выяснилось, что в брюшной полости у мужчин находятся подозрительные инородные предметы. Для прояснения всей ситуации, граждане были срочно доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и обследованы врачами при участии понятых.





В результате проведенного обследования, в толстой кишке всех четверых пассажиров были обнаружены и изъяты в общей сложности 268 единиц капсул с твердым белым веществом внутри.





При вскрытии капсул выяснилось, что таким способом граждане пытались транспортировать в своем теле 4 килограмма и 152,52 граммов героина.

В ходе оперативного мероприятия, на приграничном таможенном посту «Айритом» Управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области был задержан еще один наркокурьер. В результате проведенного обследования, во внутренних органах злоумышленника были обнаружены и изъяты 67 единиц овальной формы капсул с 1 кг 42 граммами героина.





Также, в международном аэропорту «Ташкент» был задержан еще один подозрительный пассажир, собравшийся лететь в за рубеж. Во внутренних органах этого гражданина были обнаружены и извлечены 35 единиц овальной формы капсул с 544,45 граммами героина. После этого был задержан его преступный сообщник, гражданин иностранного государства, который и доставлял ему наркотические вещества.





В результате многоэтапных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению всей цепочки наркосбыта, сотрудниками таможенных органов были задержаны 7 наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Узбекистан транспортировать в своем теле в общей сложности более 5 кг 739 граммов героина.





В настоящее время по всем выявленным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

Пресс-служба ГТК Узбекистана.







