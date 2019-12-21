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  • 21 декабрь 2019 10:44
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Против UzBat возбудили дело из-за рекламы табака

В отношении компании UzBat (производитель сигарет) возбуждено дело, сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

 

Против UzBat возбудили дело из-за рекламы табака

 

Агентство по защите прав потребителей при комитете обратило внимание на рекламу жевательной смеси LYFT, содержащей никотин.

"В этой связи, в отношении рекламодателя в лице АО СП "UZBAT А.О." и распространителя рекламы в лице индивидуального предпринимателя "Абдуллаев А.А." возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе. По результатам рассмотрения дела будет опубликована дополнительная информация", — говорится в сообщении.


В Узбекистане с 2010 года, согласно закону "Об ограничении распространения и употребления табачной продукции", запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию.


Не допускается не только реклама, но и пропаганда, то есть любые действия, направленные на формирование представления о безвредности их употребления.


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