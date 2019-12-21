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  • 21 декабрь 2019 10:33
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При пожаре в Ферганской области погиб 16-летний подросток

Во время пожара в Ферганской области погиб 16-летний подросток, внук хозяйки дома. Причиной трагедии могла стать самодельная печь, оставленная без присмотра, сообщает корреспондент Podrobno.uz. 

 

При пожаре в Ферганской области погиб 16-летний подросток

 

20 декабря загорелся один из домов МСГ "Абад" Узбекистанского района Ферганской области. Сообщение о пожаре на улице Бустан поступило в пожарно-спасательную часть в 05:20 утра. 


Два пожарных расчета прибыли на место через десять минут и локализовали огонь в 05:33, а полностью потушили в 06:00 часов, сообщили в Государственной службе пожарной безопасности. Огонь успел охватить 45 квадратных метров жилья. При тушении пожара было обнаружено тело внука хозяйки, шестнадцатилетнего А.С. 

 

Как предполагают в ведомстве, подросток мог погибнуть из-за самодельной дровяной печи, оставленной без присмотра. Специалисты службы начали доследственную проверку.

 


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