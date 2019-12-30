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  • 20 декабрь 2019 11:13
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Всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами

Всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторамиВ Узбекистане всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом говорится в постановлении правительства "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма".

 

В соответствие с документом, в структуре Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел образован Ситуационно-аналитический центр.

 

Одним из основных направлений деятельности центра станет сбор, систематизация, накопление и анализ информации о возможных рисках на объектах транспорта и туризма, а также прилегающих к ним территориях.

 

До 1 января 2021 года инспекторы профилактики, обеспечивающие безопасность на объектах транспорта, будут обеспечены мобильными видеорегистраторами, а также планшетами, имеющими информацию о лицах, находящихся в розыске, а сотрудники патрульно-постовой службы – мобильными видеорегистраторами.


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