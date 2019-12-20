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  • 20 декабрь 2019 11:11
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Прокуратура расследует гибель шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте

Прокуратура расследует гибель шести рабочих на строительстве метрополитена в ТашкентеГенеральная прокуратура Узбекистана начала расследование гибели шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте 18 декабря, сообщает Podrobno.uz.

 

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека") и пункту "а" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека"). Об этом заявили сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

Напомним, что под обрушившейся во время вчерашнего ливня землей на месте строительства Юнусабадской ветки ташкентского метрополитена погибли шестеро рабочих. Четверо из них были из Кашкадарьинской области, двое – из Самаркандской области.

 

Сегодня родственникам погибших по поручению правительственной комиссии передано по 100 миллионов сумов, им оказывается помощь в организации траурных мероприятий и похорон.


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