Прокуратура расследует гибель шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте

Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование гибели шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте 18 декабря, сообщает Podrobno.uz.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека") и пункту "а" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека"). Об этом заявили сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним, что под обрушившейся во время вчерашнего ливня землей на месте строительства Юнусабадской ветки ташкентского метрополитена погибли шестеро рабочих. Четверо из них были из Кашкадарьинской области, двое – из Самаркандской области.

Сегодня родственникам погибших по поручению правительственной комиссии передано по 100 миллионов сумов, им оказывается помощь в организации траурных мероприятий и похорон.