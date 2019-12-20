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  • 20 декабрь 2019 10:43
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Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Синдзо Абэ

Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Синдзо АбэПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Токио 19 декабря встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщила пресс-службе президента.

 

Переговорам делегаций двух стран предшествовала церемония официальной встречи главы Узбекистана в резиденции Кантэй.

 

Шавкат Мирзиёев выразил признательность правительству Японии за поддержку реформ и экономической модернизации в Узбекистане, а также содействие в подготовке кадров. Он отметил, что расширение многопланового сотрудничества с Японией является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.

 

Лидеры двух стран обсудили вопросы развития политических и межпарламентских связей, сотрудничества в области торговли и инвестиций, инноваций, науки и образования, расширения региональных контактов, взаимодействия в сфере организованной трудовой миграции, образования, здравоохранения, культурного обмена.

 

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Синдзо Абэ подписали Совместное заявление об углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией.

 

В рамках визита правительства двух стран подписали соглашения о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах, а также по реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

 

Кроме этого, подписано более 10 документов в экономике, промышленности, туризме, науке, сфере инноваций, информационно-коммуникационных технологий, трудовой миграции, образования и спорта, а также по межрегиональному сотрудничеству.

 

«Мы вместе с господином Президентом, руководствуясь Совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям, — заявил после переговоров журналистам Синдзо Абэ.

 

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