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  • 19 декабрь 2019 14:47
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Семьи погибших при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро получили по 100 миллионов сумов

Семьи погибших при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро получили по 100 миллионов сумов

 

 
"Сегодня по поручению правительственной комиссии по изучению причин и последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов. Также поручено оказать всестороннее содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших", – отметили в "Узбекистон темир йуллари".

Председатель "Узбекистан темир йуллари" Хуснутдин Хасилов также выразил соболезнования.

"От лица всех сотрудников компании и от себя лично позвольте выразить искренние соболезнования в первую очередь родным и близким пострадавших, и всему народу. Эти слова я говорю с огромной болью и скорбью. Мое сердце полно горя и сочувствия по поводу невосполнимой утраты. Для нас эти ребята на всегда останутся настоящими героями, которые сделали очень много добра своим ближним!", – отметил он.

По его словам, человеческая жизнь бесценна, и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких.

 
"От себя хочу дать слово, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить достойную жизнь семьям трагически погибших ребят", – заключил он.
 
podrobno.uz
 

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