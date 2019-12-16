Семьи погибших при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро получили по 100 миллионов сумов

"Сегодня по поручению правительственной комиссии по изучению причин и последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов. Также поручено оказать всестороннее содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших", – отметили в "Узбекистон темир йуллари".





Председатель "Узбекистан темир йуллари" Хуснутдин Хасилов также выразил соболезнования.





"От лица всех сотрудников компании и от себя лично позвольте выразить искренние соболезнования в первую очередь родным и близким пострадавших, и всему народу. Эти слова я говорю с огромной болью и скорбью. Мое сердце полно горя и сочувствия по поводу невосполнимой утраты. Для нас эти ребята на всегда останутся настоящими героями, которые сделали очень много добра своим ближним!", – отметил он.





По его словам, человеческая жизнь бесценна, и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких.





"От себя хочу дать слово, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить достойную жизнь семьям трагически погибших ребят", – заключил он.

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