Пять человек погибли при обвале грунта в Ташкенте

Спасатели обнаружили все пять тел, пропавших без вести при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро, сообщает Podrobno.uz.

Последним из найденных стал И. Рахматов 1996 года рождения. Ранее спасатели обнаружили тела четырех человек:





– А. Диёров, 1986 год рождения





– Д. Абдуллаев, 1999 год рождения





– Ж. Равшанов, 1989 год рождения





– Т. Абдуллаев, 1957 год рождения





Напомним, что на открытом участке строительной площадки Юнусабадской ветки метрополитена около 10 утра 18 декабря произошла аварийная ситуация – частичный обвал. Причиной ЧП стал сильный ливень.





Обвал затронул около 250 кубических метров почвы. В устранении последствий ситуации задействованы силы Министерства чрезвычайных ситуаций, хокимията Ташкента и подрядных строительных организаций.



