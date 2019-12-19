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  • 19 декабрь 2019 10:58
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Пять человек погибли при обвале грунта в Ташкенте

Спасатели обнаружили все пять тел, пропавших без вести при обвале грунта на строительстве Юнусабадской линии метро, сообщает   Podrobno.uz.
 

Пять человек погибли при обвале грунта в Ташкенте


Последним из найденных стал И. Рахматов 1996 года рождения. Ранее спасатели обнаружили тела четырех человек:

– А. Диёров, 1986 год рождения

– Д. Абдуллаев, 1999 год рождения

– Ж. Равшанов, 1989 год рождения

– Т. Абдуллаев, 1957 год рождения

Напомним, что на открытом участке строительной площадки Юнусабадской ветки метрополитена около 10 утра 18 декабря произошла аварийная ситуация – частичный обвал. Причиной ЧП стал сильный ливень.

Обвал затронул около 250 кубических метров почвы. В устранении последствий ситуации задействованы силы Министерства чрезвычайных ситуаций, хокимията Ташкента и подрядных строительных организаций.


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