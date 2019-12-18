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  • 18 декабрь 2019 11:52
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Узбекистанцы смогут наблюдать солнечное затмение

Узбекистанцы смогут наблюдать солнечное затмение

Утром 26 декабря произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно на всей территории Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук республики.

 

При кольцевом затмении Луна закрывает Солнце не полностью, а оставляет видимую окантовку, которая нередко окрашивается в багровый цвет.

 

Наблюдать за всем этим можно будет с 8.00 до 10.06 по ташкентскому времени. В 9.00 затмение войдет в максимальную фазу, когда будет закрыта треть Солнца.

 

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля произошло частное затмение Луны, которое тоже было видно на всей территории Узбекистана.

 

За год до этого жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну.


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