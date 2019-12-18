Узбекистанцы смогут наблюдать солнечное затмение

При кольцевом затмении Луна закрывает Солнце не полностью, а оставляет видимую окантовку, которая нередко окрашивается в багровый цвет.
Наблюдать за всем этим можно будет с 8.00 до 10.06 по ташкентскому времени. В 9.00 затмение войдет в максимальную фазу, когда будет закрыта треть Солнца.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля произошло частное затмение Луны, которое тоже было видно на всей территории Узбекистана.
За год до этого жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну.