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  • 18 декабрь 2019 11:44
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Налоговики теперь будут использовать новую эмблему

Налоговики теперь будут использовать новую эмблемуГосударственный налоговый комитет представил новый фирменный стиль на пресс-конференции во вторник, сообщает gazeta.uz.

 

В описании концепции приводится сравнение: «Было: государственный орган, „инспектор в погонах", сложные налоговые обязательства. Стало: налоговый сервис, помогающий выполнять обязательства и получать выгоду».

 

Цветовая гамма новой эмблемы состоит из двух основных цветов — cинего и серо-золотого.

 

«В основе эмблемы изображена мифическая птица Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, свободолюбия и доброты. Выполненная в геральдической стилистике, она подчеркивает государственность и солидность», — говорится в презентации.

 

Раскрытые крылья птицы, отмечают в ГНК, олицетворяют открытость и честность, а 14 перьев символизируют регионы страны и город центрального подчинения Ташкент. За птицей — восходящее солнце, символизирующее свет, озаряющий путь государства и движение к новому.

 

«В верхней части эмблемы — минималистичная чаша (казан) с монетами внутри, отсылающими к деятельности организации. Между монетами размещена символичная восьмиконечная звезда. Монеты и звезда на чаше олицетворяют налоговую систему страны, а звезда — налоговый комитет, обеспечивающий работу всей системы», — пояснили в ГНК.

 

Концепция нового стиля «направлена на создание теплой и доверительной атмосферы, способствующей комфортной работе и общению с посетителями», подчеркивается в презентации. Она подразумевает общение «на равных», комфортные условия и доброжелательную атмосферу, отметили в ГНК.


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