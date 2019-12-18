» » » Под Петербургом оштрафовали более 100 узбекистанских строителей, требовавших зарплату у турецкого подрядчика
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  • 18 декабрь 2019 10:19
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Под Петербургом оштрафовали более 100 узбекистанских строителей, требовавших зарплату у турецкого подрядчика

Под Петербургом оштрафовали более 100 узбекистанских строителей, требовавших зарплату у турецкого подрядчикаОни блокировали выезд строительной техники с производственной площадки турецко-итальянской компании "Иджа Асталди-Идж Ичташ", требуя выплатить зарплату.

С бастующими пытались договориться охранники, но, без толкотни не обошлось. Активных было человек тридцать, рассказали очевидцы. Полицейские доставили в отдел около 120 мигрантов. У сорока из них нашли нарушения правил пребывания в России.

После задержания 60 человек приговорили к штрафам по статье 18-8 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил въезда и пребывания в России). После этого всех отпустили, кроме одного задержанного, он ожидает решения суда за нарушение сроков пребывания в РФ.

По данным СМИ, к концу ноября долги по зарплате составляли около 62 млн рублей. Проблему с долгами пытались решить. В частности, к 16 декабря было выплачено более 17 миллионов рублей. Таким образом, на день забастовки, долг составил более 44 млн.

Кстати, вполне вероятно, что волнения были связаны как раз с тем, что часть мигрантов получили деньги, а часть – нет. Неофициально в иностранной фирме говорят, что собираются погасить долги до конца декабря.

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