Под Петербургом оштрафовали более 100 узбекистанских строителей, требовавших зарплату у турецкого подрядчика

Они блокировали выезд строительной техники с производственной площадки турецко-итальянской компании "Иджа Асталди-Идж Ичташ", требуя выплатить зарплату.





С бастующими пытались договориться охранники, но, без толкотни не обошлось. Активных было человек тридцать, рассказали очевидцы. Полицейские доставили в отдел около 120 мигрантов. У сорока из них нашли нарушения правил пребывания в России.





После задержания 60 человек приговорили к штрафам по статье 18-8 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил въезда и пребывания в России). После этого всех отпустили, кроме одного задержанного, он ожидает решения суда за нарушение сроков пребывания в РФ.





По данным СМИ, к концу ноября долги по зарплате составляли около 62 млн рублей. Проблему с долгами пытались решить. В частности, к 16 декабря было выплачено более 17 миллионов рублей. Таким образом, на день забастовки, долг составил более 44 млн.





Кстати, вполне вероятно, что волнения были связаны как раз с тем, что часть мигрантов получили деньги, а часть – нет. Неофициально в иностранной фирме говорят, что собираются погасить долги до конца декабря.