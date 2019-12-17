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  • 17 декабрь 2019 10:58
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Мирзиёев отбыл в Японию с официальным визитом

Мирзиёев отбыл в Японию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает Podrobno.uz.

 

Япония – ведущее государство мира с огромным экономическим, индустриальным и интеллектуальным потенциалом. Она прочно занимает позиции третьей экономики мира, входит в Большую семерку и играет важную роль на глобальной арене.

 

Узбекистан и Япония является стратегическими партнерами, обе страны связывает тесное многоплановое сотрудничество. Официальный визит главы нашего государства в Японию откроет новую главу в развитии двусторонних отношений.

 

Первый пункт программы – крупный промышленный и интеллектуальный центр страны – город Нагоя.

 

В столице Токио состоятся встречи с императором Японии, премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества этой страны.


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