С 1 марта 2020 года внедряются кадастровые паспорта нового образца

Кабинет Министров принял постановление о поэтапном внедрении кадастровых паспортов нового образца, сообщает spot.uz.

Первый этап стартует 1 марта 2020 год и охватит Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области и Ташкент. Второй рассчитан на 2020−2022 года и охватывает остальные регионы страны. Получить их можно будет в Центрах государственных услуг.

Новые паспорта будут пластиковые. Поручено привлечь иностранных инвесторов на их производство.

В конце прошлого года были планы по внедрению блокчейна в систему кадастра. Тогда даже разработали техническое задание для пилотного внедрения, которое должно было исключить возможность изменения исходной информации и человеческий фактор, что привело бы к сокращению коррупции.

Но, как и по многим другим проектам, связанных с блокчейном в Узбекистане, новостей на эту тему больше не поступало.