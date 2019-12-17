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  • 17 декабрь 2019 10:33
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С 1 марта 2020 года внедряются кадастровые паспорта нового образца

С 1 марта 2020 года внедряются кадастровые паспорта нового образцаКабинет Министров принял постановление о поэтапном внедрении кадастровых паспортов нового образца, сообщает spot.uz.

 

Первый этап стартует 1 марта 2020 год и охватит Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области и Ташкент. Второй рассчитан на 2020−2022 года и охватывает остальные регионы страны. Получить их можно будет в Центрах государственных услуг.

 

Новые паспорта будут пластиковые. Поручено привлечь иностранных инвесторов на их производство.

 

В конце прошлого года были планы по внедрению блокчейна в систему кадастра. Тогда даже разработали техническое задание для пилотного внедрения, которое должно было исключить возможность изменения исходной информации и человеческий фактор, что привело бы к сокращению коррупции.

 

Но, как и по многим другим проектам, связанных с блокчейном в Узбекистане, новостей на эту тему больше не поступало.


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