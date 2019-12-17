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  • 17 декабрь 2019 10:31
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В середине недели ожидается похолодание

В середине недели ожидается похолоданиеСухая и теплая погода с дневной температурой воздуха до +10…+13 градусов тепла установится во вторник на территории Узбекистана. Однако уже в среду ожидается ухудшение погоды из-за выноса влажных воздушных масс с районов Туркменистана, сообщил Узгидромет.

По большей части территории республики 18 декабря пройдет дождь, возможен переход в снег. Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Осадки обойдут стороной лишь Каракалпакстан, Хорезмскую, Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области. Температурный фон ночью составит 0…+5 градусов, днем понизится до +3…+8 градусов тепла, что на 4−6 градусов ниже нормы.

 

В четверг по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям будут наблюдаться небольшие осадки на холодном фоне, которые принесет с собой фронт холодного вторжения с районов Поволжья. По остальной территории республики ожидается погода без осадков, температура сохранится в тех же пределах.

 

Осадки прекратятся в пятницу, периферия антициклона принесет прохладный воздух, который понизит ночную температуру до слабых морозов −2…−0 градусов, температура днем повысится до +7…+10 градусов.

 

В течение недели местами по республике будут наблюдаться туманы.

 

ИСТОЧНИК


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