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  • 16 декабрь 2019 12:10
  • 70

В Узбекистане снова авиационный коллапс из-за тумана

В Узбекистане снова авиационный коллапс из-за тумана

В Узбекистане снова туман и плохие погодные условия, в связи с чем во многих аэропортах происходят задержки рейсов, сообщает Uzbekistan Airways.

 

"В связи с ухудшением метеорологических условий (туман, недостаточная видимость) несколько рейсов ожидаются с задержкой. Надеемся на понимание!" - говорится в сообщении.

 

В частности, аэропорт "Наманган" закрыт (видимость 50 метров).

 

- Рейс HY-095 (Ташкент-Наманган) перенесен на 09.30.

- Рейс HY-042 (Самарканд-Ташкент) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту "Ташкент" был перенесен на 09.30.

- Рейс HY-065 (Ташкент-Термез) перенесен на 10.30.

- Командир воздушного судна рейса HY-3620 (Джидда-Ташкент) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту назначения в 07.17 принял решение посадить самолет в аэропорту города Бухара. На данный момент лайнер готовится к вылету в аэропорт назначения.

 

Напомним, на прошлой неделе из-за сильного тумана несколько аэропортов Узбекистана были закрыты, многие рейсы перенесены, а некоторые и вовсе отменены.


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