Центральный банк опубликовал новые курсы иностранных валют

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы иностранных валют по отношению к суму. Они начнут действовать в стране с 17 декабря, сообщает Podrobno.uz.

Регулятор отметил небольшое падение доллара: с прошлой недели его курс уменьшился на 5,15 сума и теперь составляет 9.532,49 сума.

Зато евро стабильно продолжает расти, поднявшись на 53,41 сума и дойдя до 10.599,08 сума.

Незначительно (на 1,69 сума) вырос курс российского рубля - на этой неделе он составляет 151,57 сума.

Рост фунта стерлинга слегка замедлился по сравнению с прошлой неделей, но остаётся весьма ощутимым. Курс валюты, повысившись на 174,35 сума, теперь составляет 12.701,92 сума.