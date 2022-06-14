В Самарканде пройдет марафон "Новое дыхание"

Массовые марафоны пройдут 26 июня сразу в восьми городах Узбекистана – в Ташкенте, Самарканде, Намангане, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе. Забег под названием "Новое дыхание" состоится в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Управления городского транспорта Ташкента.

Участниками марафона станут более 2 тысяч человек. Девиз мероприятия звучит следующим образом: "Пробежим вместе в одной стране, в одно время, одну дистанцию, к одной цели".

"Забег направлен не только на распространение принципов здорового образа жизни, но и на объединение граждан вокруг одной цели и поднятие общего уровня физической активности населения",- заявил представитель Федерации легкой атлетики Узбекистана Камолиддин Рузамухаммедов.

Как отмечает Рузамухаммедов, ранее марафоны или соревнования по бегу проводились только в одном регионе республики, но на этот раз спортивное мероприятие пройдет одновременно в восьми городах.

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