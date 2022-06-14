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  • 14 июнь 2022 13:10
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Делегация из США побывала в Самарканде

Самарканд посетила делегация во главе с командующим Центральным командованием Вооружённых сил США генералом Майклом Эриком Куриллой в сопровождении первого заместителя министра обороны Республики Узбекистан, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Ш.Халмухамедова.

 

Делегация из США побывала в Самарканде

 

Гости не только ознакомились с историческими достопримечательностями города Самарканда, но и посетили Ургутский район, передает Главное управление по туризму Самаркандской области.

 

В махалле «Тешикташ» делегация имела возможность своими глазами увидеть выступления фольклорных коллективов и работу народных мастеров из Ургута. Здесь гости наблюдали за соревнованиями по таким видам этноспорта, как стрельба из лука и кураш. Большой интерес у гостей вызвало традиционное конное состязание купкари.


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