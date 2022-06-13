Мужчина зарубил топором отца и брата в Самаркандской области, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные местной прокуратуры.

7 июня житель Ургутского района обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просил разыскать отца и брата, которые пропали и не отвечают на телефонные звонки. В ходе доследственной проверки мужчина признался, что убил своих родственников.

По его словам, 15 мая примерно в 7:00 утра между ним, отцом и братом произошел конфликт, в ходе которого он нанес им смертельные ранения топором и кухонным ножом. Убив своих родственников, мужчина закопал их тела на заднем дворе своего дома.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части второй пункту "а" статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Данное преступление наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненным лишением свободы.