Акция здоровья в Иштыхане

В Самаркандской области продолжается акция по приближению к населению первичной медико-санитарной помощи. География целевого скрининга, патронажа и профилактических медосмотров населениярасширяется, поэтапно охватывая все районы и отдаленные махалли региона. Караван с врачами узкой специальности на сей раз направился в Иштыханский район.

Махалля «Кырк йигит». Именно эта локация стала местом для проведения медицинского осмотра населения. Свыше 400 медработников разной специализации проконсультировали, дали соответствующие рекомендации. Медицинскую помощь жителям отдаленных территорий Иштыханского района оказывали и мобильные медико-диагностические комплексы, представляющие собой специально оборудованные автобусы. -Я работаю в махалле «Ойдин» Иштыханского района,-говорит местная жительница Шахло Абдувохидова. -На медосмотр я привела несколько человек из нашей махалли, которые нуждаются в помощи и состоят в «железной» тетради. Сейчас каждый из них проконсультировался у врача, им оказана медицинская помощь. Мы рады, что есть возможность обследоваться бесплатно. Главное, люди очень довольны.

Акция здоровья позволила решить многочисленные проблемы людей, связанные со здоровьем. Лобар Жуманова, к примеру, получила направление на проведение операции коленного сустава. Пациентку пообещали прооперировать уже в октябре.

А тем временем, сотрудниками лечебно-профилактических учреждений Самаркандской области проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Акция, направленная на профилактику хронических заболеваний охватила жителей 20 махаллей. В течение недели проведено 70 высокотехнологичных операций.

Зарина Хакбердиева