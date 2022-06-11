Ректоры музыкальных учреждений стран-членов ШОС в Самарканде

В эти дни в Узбекистане проходит серия торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Государственной консерватории Узбекистана. Состоялся первый форум ректоров высших музыкальных учебных заведений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам была подписана Ташкентская декларация. В рамках форума делегаты посетили Самарканд и ознакомились с его достопримечательностями.





Государственная консерватория Узбекистана – старейший музыкальный вуз Центрально-азиатского региона, внесшего неоценимый вклад в развитие музыкального искусства Узбекистана, сохранение традиций и повышение духовности узбекского народа. На протяжении многих лет в консерватории формировался целый ряд приоритетов в области музыкального образования, создания различных проектов в сфере искусства и науки. В этом году вуз отмечает свое 85-летие.

В связи с этим внушительная делегация в составе представителей 10 стран мира задействована в дальнейшем сотрудничестве в области музыкального образования, подготовки молодых кадров и проведения совместных культурных проектов.

Как отмечали представители музыкальных вузов, в 21 веке в эпоху глобализации необходимо приложить усилия на возрождение традиций, вернуть прежние контакты и время, когда базировались на едином музыкальном образовании.

-Я хочу поздравить узбекский народ с 85-летием государственной консерватории,-говорит Гю Еун Чё, ректор международного института обучения разуму в Корее. -Для меня честь выступать с тематической лекцией в связи с этим событием. Я считаю важным роль образования в становлении и воспитании молодых людей, которые, к сожалению, в современном мире утратили такие качества, как мышление и самообладание. В своем предстоящем докладе я пропагандирую правильный способ общения, тесную коммуникацию для того, что молодые люди стали настоящими музыкантами на мировом уровне. Я не достаточно знаком с культурой Узбекистана, но ментально чувствую связь между вашей страной и Кореей. Я впечатлен гостеприимством солнечной страны, здесь я чувствую себя как дома.

Члены делегации в составе ректоров ведущих музыкальных учебных заведений ознакомились с архитектурным наследием древнего города, побывали в обсерватории Улугбека, мавзолее святого Даниила и площади Регистан.

Зарина Хакбердиева