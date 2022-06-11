Молодежный фестиваль в Самарканде

В преддверии Дня молодежи, 30 июня, по всей стране поэтапно проходит фестиваль под лозунгом "Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!". Цель-выявить талантливую и одаренную молодежь, поддержать стартап-идеи и мотивировать инноваторов на перспективное будущее.





Дебютный день фестиваля по традиции начался с массового пешего марафона под девизом «5000 шагов к здоровой жизни». Далее участники фестиваля были привлечены в культурно-просветительские мероприятия, спортивные соревнования и интеллектуальные игры.

–В сегодняшней игре «Заковат» молодежь демонстрирует свои интеллектуальные способности,-говорит Отабек Гайбуллоев, первый проректор СамГИИЯ . -Участие в игре дает возможность ребятам не только проверить свои знания и повысить логику, но и найти друзей, поделиться идеями. Игра «Заковат» показывает интеллектуальный потенциал каждого участника, его интересы и завтрашние цели.

А это уже детско-юношеская спортивная школа в массиве Сартепа. Здесь организованы показательные выступления и соревнования по художественной гимнастике. Как говорят тренеры, самаркандская областная спортшкола по количеству побед и достижений уступает лишь Ташкенту. Школа гимнатистики выпустила не одно поколение участниц международных турниров и олимпийских игр.

Молодежный фестиваль в городе Самарканде был богат на впечатления. Разные локации и множество познавательных мероприятий. К примеру, в информационно-библиотечном центре им. А.С.Пушкина состоялась выставка художественной и зарубежной литературы. А тем временем, в другом конце города прошел конкурс среди начинающих художников.

Состоялись и встречи молодежи с депутатами. Ну, а подытожил молодежный фестиваль гала-концерт с участием известных артистов. Состоялась церемония награждения самых активных участников по 10 номинациям.

Зарина Хакбердиева