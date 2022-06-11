 Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

SOS-Детские деревни: каждый ребенок под защитой государства

Кто чаще всего страдает рассеянным склерозом?

В таможенных органах созданы новые удобства для туристов

Самые читаемые

Власти Узбекистана готовят новые тарифы на электричество. Какими они будут?

Власти озвучили, какой будет социальная норма на газ и электричество, а также насколько вырастут тарифы

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джозефу Байдену

«Нельзя допускать показухи, искусственно удерживая цены» — Шавкат Мирзиёев

В Узбекистане появится "социальная норма" потребления энергии

Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зону

Прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

Более сотни граждан Узбекистана и Таджикистана депортируют из России за массовую драку

В Казахстане перевернулся автобус из Узбекистана. Есть погибшие

В Минэкономразвития рассказали, с чем связан резкий рост цен на сахар