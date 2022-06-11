 Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

В легковом автомобиле "Cobalt" пытались перевести мясные продукты без соответствующих документов - сообщает пресс-служба УВД Джизакской области.
Ночью 9 июня текущего года, на посту ДПС "Манас-14" в Дустликском районе Джизакской области, был остановлен автомобиль "Cobalt" при осмотре которого были выявлены мясные продукты неизвестного происхождения.
Выяснилось, что за рулём данного автомобиля находился житель Каттакурганского района Самаркандской области, который перевозил мясные продукты без соответствующих ветеринарных документов и в антисанитарных условиях.
Мясо было изъято и помещено в морозильную камеру. Часть мяса направили в лабораторию для проведения экспертизы, после которой будет определена степень его пригодности к употреблению в пищу.
Информация о количестве изъятой продукции не предоставлена.