» » » Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов
﻿
  • 11 июнь 2022 10:38
  • 222

Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

В легковом автомобиле "Cobalt" пытались перевести мясные продукты без соответствующих документов - сообщает пресс-служба УВД Джизакской области.

 

Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

 

Ночью 9 июня текущего года, на посту ДПС "Манас-14" в Дустликском районе Джизакской области, был остановлен автомобиль "Cobalt" при осмотре которого были выявлены мясные продукты неизвестного происхождения.

Выяснилось, что за рулём данного автомобиля находился житель Каттакурганского района Самаркандской области, который перевозил мясные продукты без соответствующих ветеринарных документов и в антисанитарных условиях.

Мясо было изъято и помещено в морозильную камеру. Часть мяса направили в лабораторию для проведения экспертизы, после которой будет определена степень его пригодности к употреблению в пищу.

 

Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

 Из Самарканда в Ташкент пытались перевезти мясо в салоне легкового автомобиля и без ветеринарных документов

 

Информация о количестве изъятой продукции не предоставлена.


Похожие статьи:
﻿
Сотрудники СГБ пресекли незаконный оборот наркотиков

Сотрудники СГБ пресекли незаконный оборот наркотиков

Новости Самарканда
﻿
Житель Самарканда прятал наркотики в автомобиле: возбуждено уголовное дело

Житель Самарканда прятал наркотики в автомобиле: возбуждено уголовное дело

Новости Самарканда
﻿
У пассажира, следовавшего из Термеза в Самарканд, изъято 3,36 кг опия

У пассажира, следовавшего из Термеза в Самарканд, изъято 3,36 кг опия

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся провезти в Ташкент почти 200 кг некачественного мяса

В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся провезти в Ташкент почти 200 кг некачественного мяса

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде изъяли 240 кг непригодного для употребления мяса

В Самарканде изъяли 240 кг непригодного для употребления мяса

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика