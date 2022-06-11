В Самарканде 1,5-годовалая девочка упала с 10 этажа многоквартирного дома и погибла

Полуторагодовалая девочка упала с балкона многоквартирного дома в массиве Карасув города Самарканда и погибла. Об этом пишет Zamon.uz.

Как сообщается, инцидент произошел 9 июня в многоквартирном доме №81. 1,5-годовалый ребенок из семьи, проживающей на 10 этаже, выпал с открытой площадки ограждения балкона.

С момента сдачи дома прошло больше года. За это время зафиксировано несколько подобных случаев. В частности, с балкона 16-го этажа здания упала пожилая женщина, при таких же обстоятельствах погиб еще один мужчина.